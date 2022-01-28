لبنان

جنبلاط عرض مع السفيرة الأميركية التطورات الراهنة

Lebanon 24
28-01-2022 | 13:29
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.
 
 
 
 
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وليد جنبلاط

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