عراجي: الاعتداء على مستشفى المقاصد مُستنكر ومدان

أكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في بيان أن "ما حصل من إعتداء على الأطباء والعاملين في قسم الطوارئ بمستشفى المقاصد مستنكر ومدان"، مشدداً على وجوب "تطبيق القانون الذي قدمته لجنة الصحة النيابية وأقره المجلس النيابي أخيراً، والذي ينص على إنزال عقوبة مشددة في حق الأشخاص الذين يرتكبون هكذا أعمال".وأضاف: "تواصلت مع الجهات المعنية لضرورة فتح تحقيق لمعرفة الأسباب، ولإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في القطاع الصحي".