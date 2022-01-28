لبنان

الثلوج تغمر شارع الحمرا.. شاهدوا صورة من التاريخ!

Lebanon 24
28-01-2022 | 14:48
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نشرت صفحة "Old beirut lebanon" صورة التقطت عام 1963 في شارع الحمرا - بيروت.
 
وتُظهر الصورة كيف أن الثلوج غمرت المنطقة البيروتية العريقة، وذلك بفعل عاصفة ثلجية ضربت لبنان آنذاك. 
 
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