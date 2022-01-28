لبنان سيمرّ بمرحلة أشد في حالة واحدة.. هذا ما كشفه نائب بارز

قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إنّ "هناك فهمٌ خاطئ لمعنى الموازنة"، مشيراً إلى أنها "ليست خطة إصلاحية أو تطويريّة"، وقال: "الموازنة هي فقط لتحدد مداخيل ومصاريف الدولة، وفي لبنان نقوم بإدخال بنود الضرائب إليها وهذا الشيء في كل العالم لا يتمّ فعله".

وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، اعتبر نحاس أن "الموضوع الأساسي في الموازنة هو كيف تعيدُ الدولة للحياة"، لافتة إلى أن "الموازنة تؤمن استمرارية الدولة".

وشدّد نحاس على أنه "يجب الانتباه إلى أنه في حال لم يكن هناك توافق مع صندوق النقد الدولي، فإن لبنان سيمرّ بمرحلة أشد".

وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أوضح نحاس أن "المسؤولية تقضي أن يتم وضع أولويات"، وقال: "حينما نضع قضية حاكم مصرف لبنان، فإن هذا الموضوع حُكماً سيكون موضع خلاف سياسي".