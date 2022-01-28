بسبب احتكاك كهربائي.. سيارة تحترق في بشامون

أدى احتكاكٌ كهربائي إلى احتراق سيارة بالقرب من سوبر ماركت المخازن في بشامون.





ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أدى الحادث إلى انفجار خزان الوقود بالسيارة، ولم تُسفر الحادثة عن إصابات بالأرواح.