فوجئ متابعون بمقالة لدبلوماسي أميركي تسلم الملف اللبناني في أوقات سابقة، يغمز فيها من قناة قطب سياسي، أعلن موقفاً حاسماً مؤخراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".