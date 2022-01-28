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Lebanon 24
28-01-2022 | 17:18
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فوجئ متابعون بمقالة لدبلوماسي أميركي تسلم الملف اللبناني في أوقات سابقة، يغمز فيها من قناة قطب سياسي، أعلن موقفاً حاسماً مؤخراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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