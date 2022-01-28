لبنان حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج

أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحاً ومتضمناً لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات".

وعلمت "اللواء" من المصادر نفسها أن "هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية - خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج".

(اللواء)