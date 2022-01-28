أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "النقاش في مشروع الموازنة مستكمل لا سيما أن هناك نقاطا تستدعي تعديلها وإيضاحها وليس معروفاً ما إذا كانت ستبت في جلسة اليوم ولا سيما الدولار الجمركي وهناك مقترحات بأن يكون على مراحل".

(اللواء)