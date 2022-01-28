لبنان

النقاش في مشروع الموازنة مستكمل

Lebanon 24
28-01-2022 | 18:01
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أوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "النقاش في مشروع الموازنة مستكمل لا سيما أن هناك نقاطا تستدعي تعديلها وإيضاحها وليس معروفاً ما إذا كانت ستبت في جلسة اليوم ولا سيما الدولار الجمركي وهناك مقترحات بأن يكون على مراحل".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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