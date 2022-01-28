لبنان

مجلس الوزراء يواصل اليوم درس الموازنة العامة.. والنقاش سيتركّز على سلفة الكهرباء

Lebanon 24
28-01-2022 | 22:25
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يواصل مجلس الوزراء، في جلسة يعقدها صباح اليوم السبت في السراي الحكومي، وتستمرّ حتّى الاولى بعد الظّهر، درس مشروع قانون الموازنة العامة.
وسيستكمل المجلس البحث في البنود العالقة مثل السياسة الضريبية والدولار الجمركي، وسلفة الكهرباء وموضوع المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها من البنود العالقة وعددها نحو 17.
وأوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن النقاش في مشروع الموازنة مستكمل لا سيما أن هناك نقاطا تستدعي تعديلها وايضاحها وليس معروفا ما إذا كانت ستبت في جلسة اليوم ولا سيما الدولار الجمركي وهناك مقترحات بأن يكون على مراحل".
اضافت المصادر ان "المجلس استمع امس الى شرح مفصّل من وزير المال يوسف خليل حول التقرير الذي رفعه الى الوزراء وكان بمثابة فذلكة الموازنة، وجرى نقاش مستفيض في كثير من البنود بشكل جدي وعلمي وموضوعي وبعيد عن الشعبوية، وان سقف النقاشات كان عدم تكليف المواطن اي اعباء مالية والبحث عن بدائل منطقية لرفد الواردات، وقد قدم الوزراء الكثير من المقترحات البديلة للضرائب والرسوم بشكل عملي وجدّي".
(اللواء)
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