لبنان

إطلالة بهاء الحريري التلفزيونية مؤشّر على دخول المعترك السياسي و"المستقبل" يرد

Lebanon 24
28-01-2022 | 22:32
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شكّل اعلان السيد بهاء رفيق الحريري في كلمة له أمس، أنه سوف يستكمل مسيرة رفيق الحريري، مؤشراً اضافيا على طبيعة المرحلة المقبلة ما بعد عزوف الرئيس سعد الحريري .
وتؤشر مواقف بهاء الحريري بحسب مراقبين على أنه "سيدخل المعترك السياسي اللبناني بشكل مباشر من بوابة الانتخابات النيابيّة"، الا ان مصادر تيار "المستقبل" اشارت لصحيفة "البناء" الى أن "لا يمكن سد الفراغ الذي خلفه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن كان بهاء الحريري، فالأحجام معروفة ولا يمكن دخول قوى جديدة لا نعرف عنها شيئاً".
وكتبت" نداء الوطن": اكتمل اليوم السنّي الحافل بالمواقف المتلقفة لكرة نار "العزوف" السياسي والانتخابي للحريري، بدخول شقيقه بهاء على ساحة الأحداث من بوابة إشهار عزمه على حمل راية الحريرية السياسية واستكمال مسيرة والده، قائلاً في كلمة متلفزة: "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها".وإذ أكد رفض التخلي عن المسؤولية "بوضع جميع إمكانياتنا في سبيل نهضة لبنان"، أردف مضيفاً: "عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك، وبالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها (...) ومستمرون في ما تعلمناه من والدي أننا أهل الاعتدال لا التطرف، الإعمار لا الانهيار، المواطنة لا التفرقة، السيادة لا الارتهان، وأهل العمق العربي".
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