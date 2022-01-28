مشكلة جديدة أمام "التيّار" و"القوات".. والحريري يخلط الأوراق

كتبت " الاخبار": يؤكد عاملون في الماكينات الانتخابية أن قرار الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات أعاد خلط الأوراق لدى كل الأفرقاء من دون استثناء، إذ سقطت كل التصورات والدراسات والتوقّّعات وعادت الأمور إلى ما قبل الصفر في غالبية الدوائر الانتخابية.أضافت" الاخبار": يواجه كل من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مشكلة جدية في إيجاد مرشحين غير حزبيين يرفدون لوائحهم بآلاف الأصوات، كما حصل في انتخابات 2018، خصوصاً في المتن وزحلة وكسروان - جبيل والأشرفية.وأشارت" الاخبار" الى انه "منذ إعلان الرئيس سعد الحريري، الاثنين الماضي، "تعليق" العمل السياسي وعدم خوضه الانتخابات، لم يُسجّل أيّ نشاط انتخابي لنوّاب التيّار في بيروت وطرابلس وصيدا، في ما يبدو كأنه التزام بالقرار، فيما سجّلت في اليومين الماضيين حركة لافتة لبقيّة النوّاب في عكّار والمنية ــــ الضنية وبعلبك ــــ الهرمل وزحلة والبقاع الغربي، ولم يتّضح بعد مدى التزام النائب المستقبلي عن إقليم الخروب محمد الحجار".