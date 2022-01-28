مرشّحتان فقط رسمياً، فمن هما؟

كشف مدير عام شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرا عبر "توتير" أن "عدد المرشحين والمرشحات بعد 17 يوماً على فتح باب الترشح وصل إلى مرشحتين فقط، مقارنة بـ74 للفترة ذاتها في العام 2018".

وعلمت "اللواء" ان المرشحتين هما: خلود الوتار عن دائرة بيروت الثانية، وجوزيفين زغيب عن دائرة كسروان- جبيل.

واعتبر عدرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الصورة «تخالف استطلاعات الرأي التي تنشر من وقت لآخر وتعطي الأفضلية لمرشح هنا وحزب هناك، لأن الوضع المالي والصحي والمعيشي يجعل هموم الناس في مكان آخر».

ورأى أن «الصورة قد لا تتبلور قبل الثلث الأخير من شهر شباط أو مطلع شهر آذار لقياس الواقع الانتخابي على حقيقته، من دون إهمال الهواجس التي تنتاب البعض من إمكانية تأجيل الانتخابات».