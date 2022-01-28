حرية خيار أم خيانة للمستقبل؟

كشفت مصادر وزارية ل" الديار" ان "النائب هادي حبيش والنائب طارق المرعبي سيتحالفان مع "القوات اللبنانية" في عكار".

ولفتت ان "الآراء انقسمت حول هذا التحالف حيث ان تيار "المستقبل" اعتبره خيانة للرئيس سعد الحريري في حين انا لبعض الاخر وضع ذلك في خانة حرية الخيار في التحالفات الانتخابية".

(الديار)