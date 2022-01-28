لبنان

أوساط مقرّبة من "حزب الله": المبادرة الخليجية إملاءات أميركية

Lebanon 24
28-01-2022 | 22:55
A-
A+
Doc-P-912539-637790325845427857.jpg
Doc-P-912539-637790325845427857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت أوساط مقرّبة من "حزب الله" ان "المبادرة الخليجية هي ورقة املاءات وشروط اميركية على لبنان في اطار الضغوط القصوى، خصوصا ان هذه المبادرة تاتي تزامنا مع الانتخابات النيابية، والمطلوب زيادة الضغط على حزب الله".
وتابعت: ان "هذه الورقة الخليجية تريد ان تحقق هدفين اساسيين: الضغط الداخلي على حزب الله من خلال تصديع علاقاته مع حلفائه وجعل كل الحلفاء في حالة احراج من التحالف مع المقاومة، باعتبار ان اي تحالف بين فريق سياسي لبناني وحزب الله سيؤدي الى مشكلة مع دول الخليج. كل ذلك ليترك حزب الله وحيدا بهدف تحقيق مجموعة من المطالب التي تريدها واشنطن، ابرزها بناء اكثرية جديدة برلمانية اي جبهة سياسية ضد حزب الله".
وأضافت الاوساط المقرّبة من "حزب الله" ان "واشنطن تريد رئيس مجلس نيابي يصبّ في اطار توجهاتها وتريد حكومة تلبي شروطها ورئيس جمهورية ينفذ الاجندة الاميركية. باختصار تريد واشنطن تعديل موازين القوى عبر الانتخابات النيابية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2022-01-29
04:45 | 2022-01-29
07:08 | 2022-01-29
07:02 | 2022-01-29
06:56 | 2022-01-29
06:54 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website