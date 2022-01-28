أوساط مقرّبة من "حزب الله": المبادرة الخليجية إملاءات أميركية

رأت أوساط مقرّبة من "حزب الله" ان "المبادرة الخليجية هي ورقة املاءات وشروط اميركية على لبنان في اطار الضغوط القصوى، خصوصا ان هذه المبادرة تاتي تزامنا مع الانتخابات النيابية، والمطلوب زيادة الضغط على حزب الله".

وتابعت: ان "هذه الورقة الخليجية تريد ان تحقق هدفين اساسيين: الضغط الداخلي على حزب الله من خلال تصديع علاقاته مع حلفائه وجعل كل الحلفاء في حالة احراج من التحالف مع المقاومة، باعتبار ان اي تحالف بين فريق سياسي لبناني وحزب الله سيؤدي الى مشكلة مع دول الخليج. كل ذلك ليترك حزب الله وحيدا بهدف تحقيق مجموعة من المطالب التي تريدها واشنطن، ابرزها بناء اكثرية جديدة برلمانية اي جبهة سياسية ضد حزب الله".

وأضافت الاوساط المقرّبة من "حزب الله" ان "واشنطن تريد رئيس مجلس نيابي يصبّ في اطار توجهاتها وتريد حكومة تلبي شروطها ورئيس جمهورية ينفذ الاجندة الاميركية. باختصار تريد واشنطن تعديل موازين القوى عبر الانتخابات النيابية".