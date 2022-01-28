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لبنان
مشاركة نسائية لافتة في "17 تشرين"... ماذا عن الانتخابات؟
Lebanon 24
28-01-2022
|
23:18
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كتب
طوني كرم
في نداء الوطن:
فرضت المرأة اللبنانية مكانتها في العديد من الميادين، ما خلا السياسيّة منها، التي دخلتها عن طريق الوراثة العائليّة، ما عدا استثناءات قليلة، تجلّت في الإنتخابات البرلمانية السابقة. فهل تفرض المرأة نفسها في الإنتخابات النيابيّة المقبلة بعد أن شكلّ وجودها في الصفوف الأمامية لإنتفاضة 17 تشرين ثورة بحد ذاتها؟ وهل تقدم «الأحزاب» والتيارات على ترشيح نساء فاعلات على لوائحها لهن حظّ كبير في الفوز ولا يكنّ تكملة عدد؟
مبادرات حثيثة تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 1325 الداعي إلى تعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسية، ترافقت مع تطوّر في ذهنية «الأحزاب» وأدائها إذ عززت دور المرأة في صفوفها وإشراكها في العمل السياسي، داخل المؤسسات الحزبية وخارجها، على الرغم من إسقاط صفة العجلة عن مشروع قانون «الكوتا النسائيّة» في المجلس النيابي، في تشرين الأول الماضي، لـ»ضيق الوقت» وترحيل البتّ به ما أثار سخط النائبة عناية عز الدين فانسحبت من جلسة خُصصت لمناقشة تعديلات على قانون الإنتخاب.
في كافة الساحات
تشكل «الكوتا» تمييزاً إيجابياً «موقتاً» للمرأة، لكنها قد تتحول إلى خطر عليها في ظلّ هذا النظام الطائفي «القبلي» وغياب الأحزاب الديمقراطية وتعلقها المطلق بشخص القائد «الملهم»، الذي قد يعمد إلى اختيار مرشحات لا يتمتعن بالمؤهلات الكافية لإضفاء التحوّل المطلوب في المشهدية السياسيّة القاتمة، وبهدف ملء النسبة المطلوبة في «الكوتا». من هنا تبرز أهمية العمل على تمكين رجال السياسة وإقرارهم بدور المرأة في الشأن العام، وتحريرها من القيود التي تفرضها القوانين (الأحوال الشخصيّة) عليها في العائلة الصغيرة، والتي تحدّ من دورها في عائلتها الكبيرة واستطراداً في الشأن العام وداخل الأحزاب قبل مخاطبة المؤيدين أو الناخبين.
من الوراثة إلى النضال
برز تطوّر هام خلال السنوات السابقة مع تسجيل أعلى نسبة من المرشحات إلى الإنتخابات النيابية الأخيرة مع ترشّح 113 سيدة في العام 2018، لتتمكن من بينهنّ 86 سيدة من الإنضواء في قوائم إنتخابية أسهمت في فوز كلٍ من النواب بهيّة الحريري، عناية عز الدين، ستريدا جعجع، رولا الطبش، ديما جمالي وبوليت سيراغان ياغوبيان (بولا يعقوبيان).
بولا يعقوبيان
شكلّ فوز النائبة يعقوبيان مفارقة في المشهد السياسي. امرأة من خارج العائلات السياسية ولا تحظى بدعم مباشر من الأحزاب التقليدية كزميلاتها الفائزات، استطاعت أن تشكل حافزاً للمرأة في الحياة السياسية، ما دفع الأحزاب «الذكورية» إلى تعزيز دور المرأة وإشراكها أكثر وبشكل متوازٍ مع الرجال، في مراكز إتخاذ القرار وبشكل خاص بعد «إنتفاضة 17 تشرين».
خاضت النائبة السابقة بولا يعقوبيان الإنتخابات النيابية عن دائرة بيروت الأولى في العام 2018، من ضمن لائحة «تحالف وطني» في مواجهة القوى التقليدية. لتتمكن من نيل ثقة ابناء بيروت وعائلاتها الذين أعطوها الكثير، حسب تعبيرها، في صناديق الإقتراع، مستفيدةً من القانون النسبي الذي الغى «المحادل» الإنتخابية ومكّنها من الفوز بعيداً عن «التركيبة» القائمة.
وتوضح يعقوبيان أن خوض الإنتخابات من خارج الأحزاب يشكل تحدياً كبيراً للمرأة كما للرجل، (لكن لا شيء يمنع من ذلك)، داحضةً التصوّر المتداول حول إحجام النساء عن تقديم الدعم والتصويت للمرأة في الإنتخابات، وذلك مع تبيان أن 58 في المئة من الأصوات التي حصلت عليها في الإنتخابات السابقة (2500 صوت تفضيلي)، هي من النساء، لتشدد في حديثها لـ»نداء الوطن» على أنّ الأشرفيّة غير، «غير من البداية»! وذلك بعد النتيجة التي حصدتها والتي تتوقع أن تشكل مدخلاً للتغيير في العديد من الدوائر.
وعلى عتبة الإستحقاق المرتقب في أيار المقبل، تقول يعقوبيان إنها تسعى إلى أن تكون القوائم الإنتخابية التي سوف تشكّل بين كلٍ من «تحالف وطني» والمجموعات المنضوية ضمن جبهة 13 نيسان وآخرين، مناصفةً بين النساء والرجال، على أن يكون ترشيح النساء أساسياً عن المقاعد التي توفر لها حظوظ الفوز نفسها أو أكثر من الرجال، وتتمكن بذلك المرأة من الوصول بكفاءتها وليس بالوراثة أو من خلال تزكيتها صورياً من الزعيم لإطفاء طابعٍ حضاريٍ إلى جانبه.
وإذ لفتت يعقوبيان إلى أنّ الحالة التغييرية والأحزاب التي نشأت بعد «17 تشرين» قائمة على مساواة طبيعيّة وغير مفتعلة ما بين النساء والرجال في مراكز القرار، أشارت إلى أنّ النساء اللواتي برزن في الصفوف الأماميّة لساحات «17 تشرين» إنخرطن أكثر في العمل السياسي، ما قد ينعكس على الترشّح إلى الإنتخابات وصولاً إلى القيام بدورهن الرقابي والتشريعي المطلوب في المجلس النيابي.
وإذ تخوفت يعقوبيان من أن يشكل العامل المادي تحدياً أمام جميع المرشحين وليس حصراً النساء، أشارت إلى أنه من الصعوبة في مكان، أن يتخلّى المرشح عن عمله والتفرّغ إلى العمل في الشأن العام، ما قد يساهم اليوم في إقتصار المرشحين على المقتدرين لتمويل حملاتهم الإنتخابية، ويشكل ضرباً لأسس الحياة الديمقراطية.
مشاركة نسائية لافتة في ساحات «17 تشرين»
وعلى الرغم من التحديات الجمّة التي تحول دون قدرة النساء على الترشح إلى الإنتخابات، أوضحت أن خوض الإنتخابات من ضمن تحالفات قد تساهم في توفير الدعم للمرشحين غير المقتدرين مادياً من أجل الإستمرار في حملاتهم، والقول إن الإنتخابات هي لجميع الناس، وليست حكراً على الطبقة الميسورة فقط.
«الإشتراكي» يبادر
وإن كانت النائبة السابقة بولا يعقوبيان دخلت المعترك السياسي والمجلس النيابي من خارج التركيبة النمطيّة والأحزاب التقليدية، فإن «التيّار الوطني الحر»، وقبل استكمال الإستطلاعات الداخلية، رشّح الوزيرة السابقة ندى البستاني عن أحد المقاعد في دائرة كسروان/جبيل كما أن «الحزب التقدمي الإشتراكي»، وهو من أعرق الأحزاب في لبنان، قدّم كلّاً من الدكتورة حبّوبة عون والسيدة عفراء عيد لخوض غمار المعركة الإنتخابية المقبلة.
الدكتورة حبّوبة عون وهي المتمرسة في العمل الإجتماعي والمتخصصة في التنميّة المجتمعية توضح لـ»نداء الوطن» أنّ ما قام به الحزب هو عمليّة تطوير داخلية تتلاءم مع حداثة الأحزاب السياسيّة بما يتناغم وتطلعات الجيل الصاعد. لتشدد على أن إلتزامها الحزبي وقربها من رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط لا يغيّران من نشاطها ومثابرتها على العمل في الشأن العام.
حبّوبة عون
وإذ لفتت عون إلى أن القانون الإنتخابي يقيّد تصرّف المرشحين من النساء والرجال على حدٍ سواء، أشارت إلى أنّ العمل من خلال الأطر التنظيمية «الحزبيّة» يساهم في تفعيل دور المرأة وإشراكها بشكل أكبر في مراكز القرار، ما يعكس التقدم والأخذ في الإعتبار بحقوق النساء في المشاركة السياسيّة، وبأهمية الدور الذي تلعبه المرأة من أجل تحقيق التغيير وإتخاذ القرارات الصائبة بما يتلاءم والمتطلبات الوطنية.
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