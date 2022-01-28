إلى المواطنين... إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة والسالكة

أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

طريق ترشيش - زحلة

طريق شبعا

أما الطرقات الجبليّة السالكة، فهي:

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

جميع الطرقات الجبلية ضمن منطقة النبطية وحاصبيا ومرجعيون سالكة

طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية

الطريق من عشقوت حتى فاريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية