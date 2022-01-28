لبنان

إلى المواطنين... إليكم الطرقات الجبليّة المقطوعة والسالكة

Lebanon 24
28-01-2022 | 23:50
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
 
طريق ترشيش - زحلة 
 
طريق شبعا
 
 
أما الطرقات الجبليّة السالكة، فهي:
 
طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
 
جميع الطرقات الجبلية ضمن منطقة النبطية وحاصبيا ومرجعيون سالكة
 
طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
 
الطريق من عشقوت حتى فاريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
 
الطريق من دوما باتجاه تنورين سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
 

 
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