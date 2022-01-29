خبر هامّ من الادارة الاميركيّة حول المساعدات للجيش... هذه تفاصيله

تعتزم الإدارة الأميركية، إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية.وقالت الإدارة الأميركية في إخطار بعثته إلى الكونغرس، إنها تعتزم توجيه هذه المساعدات لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهيارا ماليا.وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل "دعم سبل العيش" لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي.وأشار الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن "دعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار".