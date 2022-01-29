لبنان

مفتي الجمهورية في السراي دعما لميقاتي وتثمينا لدوره ودار الفتوى محور لقاءات واتصالات بارزة من اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-912586-637790404869110097.jpg
Doc-P-912586-637790404869110097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكلت  زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس حدثا لافتا في المضمون والتوقيت. 
فالزيارة المقررة منذ فترة جددت دعم عمل  رئيس الحكومة ودوره الوطني، وهو ما عبّر عنه المفتي دريان خلال اللقاء بقوله "نثمن  عاليا الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات ، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء". 
اما في التوقيت فقد جاءت الزيارة متلازمة مع سلسلة تطورات ابرزها اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، مما طرح تساؤلات  كثيرة عن دور الطائفة السنية في المرحلة المقبلة والانتخابات النيابية. وكان طبيعيا ازاء هذا الواقع ، ان يحسم رئيس الحكومة الموقف  بتأكيده "ان الانتخابات  حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل، وأننا حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح".
ومن المسجد العمري الكبير، وبحضور مفتي الجمهورية والرئيس فؤاد السنيورة ، كرر التأكيد" ان الانتخابات في موعدها والطائفة السنية اساسية ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وما يعنينا بالدرجة الاولى أن تبقى الدولة  ومؤسساتها قائمة وفاعلة".
وعلى وقع هذه المواقف يتوقع ان تشهد دار الفتوى ابتداء من اليوم حركة اتصالات ولقاءات بارزة، مواكبة للتطورات. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2022-01-29
04:45 | 2022-01-29
07:08 | 2022-01-29
07:02 | 2022-01-29
06:56 | 2022-01-29
06:54 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website