سيناريو مهم بشأن دولار "صيرفة" والمصارف.. ما الذي قد يحصل؟

قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنه "من المتوقع أن يشهد سعر منصة صيرفة انخفاضاً إضافياً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك وسط التراجع المحلوظ للدولار في السوق الموازية".

وأوضحت المصادر أنّ "الإجراءات الأخيرة التي يعتمدها مصرف لبنان عبر ضخ الدولارات من خلال المصارف، سيُساعد بشكل كبير في تخفيض الدولار أكثر، الأمر الذي سيعزّز استقرار الليرة خلال الفترة الحالية".

وأضافت: "أغلب المصارف تلتزم بتقديم الدولارات بشكل مستمر للمواطنين بناء لتعميم مصرف لبنان 161، في حين أن عمليات إيداع الأفراد لمبالغ بالليرة اللبنانية وسحبها بالدولار لم تُطبّق بعد في كافة المصارف".