نجل النائب "مرشح الثورة"

يعد نجل نائب حالي نفسه ليكون مرشحا عن احدى "لوائح الثورة" في العاصمة بيروت، في ظل ارتفاع احتمال عدم ترشح والده للانتخابات مرة جديدة بسبب التطورات الحاصلة على المستويات الشعبية والسياسية والاقليمية.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن الشاب يحاول تشكيل لائحته الخاصة والتحالف مع بعض مجموعات المجتمع المدني ليحصل على غطاء "الثورة"، خصوصا ان حظوظ والده بالفوز منخفضة في حال ترشح خارج اللوائح الحزبية الاساسية".

وترى المصادر "ان النائب الحالي سيعمل على دعم نجله انتخابيا من خلال مفاتيحه وماكينته الانتخابية وعلاقاته الواسعة في العاصمة".