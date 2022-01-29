المرجعية الروحية ضد المقاطعة

قالت مرجعية روحية ووطنية امام وفد حزبي إنها لن تدعو أبداً الى مقاطعة الانتخابات النيابية بل على العكس فهي تعتبرها محطة فاصلة وأساسية في عودة الميثاقية الشعبية الى المجلس النيابي خاصةً بعد إنتفاضة ١٧ تشرين.

وبحسب اعضاء في الوفد فقذ ذكّرت المرجعية أن مقاطعة الانتخابات عام ١٩٩٢ أخرجت شريحة كبيرة وأساسية من المسيحيين من المعادلة السياسية على مدة عشر سنوات على الأقل".