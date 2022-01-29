لبنان

طرح فكرة فرفضها المناصرون رفضا قاطعا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2022 | 02:45
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يتم التداول  منذ مدة في الاوساط المحلية برغبة احدى الشخصيات الوافدة حديثاً الى الساحة السياسية اللبنانية بإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري لهذا العام من خلال حشد تيار "المستقبل" واستقطاب جماهيره في هذه المناسبة، وقد بدأت مساعيه بجسّ النبض عبر أحد مستشاريه الذي فوجئ بأن مناصري "المستقبل" أبدوا رفضاً قاطعاً للفكرة معتبرين أن مكانة "وريث الشهيد" لا تزال محفوظة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها ابدا.
وبحسب المعلومات فان الشخصية ذاتها تعتبر  ان ردات الفعل الاولية على تحركها السياسي طبيعية لكنها ستستمر في عملها حفاظا على الوجود السياسي وعلى "ارث الشهيد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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