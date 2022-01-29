لبنان

قرار قيادي: الافضلية "للحزبيين" والبقية لاحقا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2022 | 03:15
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يدرك" التيار الوطني الحر "ان واقعه الشعبي ليس كما كان عليه في الانتخابات النيابية السابقك، وبالتالي فإن عدد النواب الذين سيفوزبهم سيكون اقل بكثير من السابق لذلك بدأت الاحاديث داخل التيار عن وضع اولويات انتخابية يجب ان يلتزم بها الجميع.
ووفق مصادر فان "احدى هذه الاولويات اعطاء  الافضلية  للنواب والمرشحين الحزبيين
، وعدم اعطاء الحلفاء  والاصدقاء فرصا عالية في اللوائح العونية لان "التيار" لا يحتمل انسحاب هذا النائب او ذاك من كتلته  في المرحلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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