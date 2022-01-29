اعتذاره اغضبها

في إطار العمل الجاري لتشكيل اللوائح، والصعوبة التي يصادفها المعنيون من جرّاء عدم رغبة الكثير من المرشحين بأن يكونوا "كومبارس" على اللوائح، رفض مرشح أرمني وحزبي سابق عرض نائبة سابقة للإنضمام الى لائحتها في دائرة بيروت الأولى مما أثار غضبها، بحسب مطلعين على الاتصالات.