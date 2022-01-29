جريح صدما على أوتوستراد زوق مصبح

صدمت سيارة فجر اليوم سوري في العقد الرابع من العمر كان يجتاز المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح كسروان، مما أدى الى إصابته بجروح حرجة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.