لبنان

تخوّف من وقوع كارثة... هذا ما يجري في سهل عكار (صور)

Lebanon 24
29-01-2022 | 02:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجدد التسرب النفطي في خط أنابيب النفط في منطقة السمونية في سهل عكار.
 
 
وقد ناشد الاهالي المعنيين للتحرك فورا لمنع وقوع كارثة.
 
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تسرب نفطي

سهل عكار

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