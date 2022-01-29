بعد وفاة طفلة بمستشفى في صيدا.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه: "بتكليف من وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بدأ مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو التحقيق منذ يوم أمس بوفاة الطفلة سهام شاهين في أحد مستشفيات مدينة صيدا، حيث سيصار إلى تحديد الأسباب والمسؤوليات وإجراء المقتضى".