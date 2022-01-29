عون في دار الفتوى

يزور رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم السبت، دار الفتوى في عائشة بكار، حيث سيلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

"لبنان24" أشار في تقريرٍ سابق نُشر صباح اليوم إلى أنه من المتوقع أن تشهد دار الفتوى ابتداء من اليوم، حركة اتصالات ولقاءات بارزة مواكبة للتطورات السياسية الراهنة في البلاد. وكانإلى أنه من المتوقع أن تشهد دار الفتوى ابتداء من اليوم، حركة اتصالات ولقاءات بارزة مواكبة للتطورات السياسية الراهنة في البلاد.