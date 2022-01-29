لبنان

نجم: أبشر مجلس النواب الجديد المرتقب أن المصائب كلها ستواجهه

Lebanon 24
29-01-2022 | 03:02
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رأى النائب نزيه نجم، بحديث لـ"صوت كل لبنان" أن هذا البلد لا يمكن ان يستمر بالنظام الحالي وأبشر مجلس النواب الجديد المرتقب أن المصائب كلها ستواجهه.
 
 
 
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