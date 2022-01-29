وزارة الخارجية تُدين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي تسبب بأضرار مادية.

وعبّرت الوزارة عن تضامن لبنان مع العراق الشقيق حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات المتكررة التي طالته مؤخرا، وترجو له كل الخير والاستقرار والتقدم.