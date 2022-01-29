لبنان

وزارة الخارجية تُدين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:18
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي تسبب بأضرار مادية. 
 
وعبّرت الوزارة عن تضامن لبنان مع العراق الشقيق حكومة وشعبا في مواجهة  الاعتداءات المتكررة التي طالته مؤخرا، وترجو له كل الخير والاستقرار والتقدم.
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وزارة الخارجية

مطار

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