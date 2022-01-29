لبنان

بعد الثلوج والامطار الغزيرة وتدني الحرارة... كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:15
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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في بيان، بأن الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت غائم جزئيّاً الى غائم مع درجات حرارة متدنية، واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج على ارتفاع ١٢٠٠م وما فوق خلال الفترة الصباحية وخلال الفترة المسائية، مشيرة إلى أنه يبقى خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ ١٠٠٠ متر، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.
 
أما الأحد، غائم جزئيا يتحول بعد الظهرالى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط امطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرقي البقاع، مع بقاء تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

والإثنين، غائم جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة المسائية، كما يستمر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ ١٣٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى، وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

بينما الثلاثاء، غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال تساقط امطار خفيفة في المناطق الجنوبية مساءً، دون تعديل بدرجات الحرارة، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
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