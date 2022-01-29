لبنان

جرافات الاشغال تواصل فتح طرق جرد عكار

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:24
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تواصل جرافات وزارة الاشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع عملية فتح وتوسيع الطريق الرئيسي العام الر ابط ببن بلدتي مشمش وفنيدق، التي كانت الثلوج قد قطعتها. 
 
وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في المنطقة خالد ديب، ان "اعمال فتح الطرق الجبلية تتواصل مستفيدين من انفراجات الطقس واستراحة العاصفة لبعض الوقت  لاعادة فتح كل الطرق، لافتا الى أن الطرق الجبلية على ارتفاع 1200 متر وما فوق، لا تزال مقفلة بسبب سماكة الثلوج التي بلغت اكثر من 5 امتار في بعض الاماكن بخاصة على طريق البويدرات مرجحين، والقموعة الهرمل، والقموعة الشنبوق القبيات. أما بقية الطرق بين بلدات وقرى جرد القيطع باتت سالكة امام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية.
 
من جهة أخرى، وجه عدد من أبناء القبيات نداء إلى وزارة الأشغال العامة ومكتبها في طرابلس، لفتوا فيه الى ان "هناك مناطق في عكار لم تفتح طرقها بسبب تراكم الثلوج وخصوصا طريق جرد القبيات".
 
وشددوا على أن "الجرافة الموجودة معطلة، ومن المفترض ان يكون هناك جرافتان اضافيتان، وهذا لم يحصل، وتبعا لذك فلا وجود للوزارة في مناطقنا، ولا  حسيب ولا رقيب، ولا يجوز ان تبقى طرق القبيات مع جرودها مقطوعة".
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