في منطقة "ناريّة".. نائب سابق يتحضّر للبروز انتخابياً

بدأت جماعةٌ تابعة لنائبٍ سابق في دائرة الشوف - عاليه بالتّرويج لإمكان ترشّحه من جديد خلال الإنتخابات النيابيّة المقبلة.

وحتى الآن، فإنه لم تُحسم بعد إمكانية تبني هذا النائب من قبل الجهة السياسيّة التي ينتمي إليها باعتبار أن الحسابات المرتبطة بتقسيم الأصوات بينه وبين المرشحين الآخرين المنتمين لذات الخط، قد تقودُ نحو عدم ترشيحه مجدداً.

ومن الممكن أن تلعب المناطقية دورها في تعزيز أسهم وحظوظ نجاح هذا المرشح، لكن أمر بروز اسمه من جديد يرتبطُ أولاً وأخيراً بقرار من قيادته السياسيّة التي لم تُنجر بعد أي لائحة أسماء نهائية لمرشحيها في دائرة الشوف - عاليه، التي تعتبرُ المعركة فيها "ناريّة" بامتياز.