لبنان

بيان من نقابة أطباء لبنان... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:29
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‎‏استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت اشد الاستنكار الاعتداء ‏‏على الجسم الطبي عامة وعلى أطباء قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد وذلك بالضرب والتهديد والذم والقدح.
 
‎‏وطلبت في بيان من الجهات الأمنية والقضائية المختصة ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏بهم صونا للحق والعدالة وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان.
 ‎
ورأت ان ‏ما ارتكب بحق العديد من أطباء الجسم الطبي عامة والتعدي على قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد بالضرب والتهديد والذم والقدح يحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار  على ضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة  بالحصانة المهنية لمنع التعديات وتصديقها بشكل نهائي من قبل ‏الهيئة ‏العامة لمجلس النواب اللبناني .
 
‎وأكدت تواصلها مرارًا مع الجهات المعنية من امنية وعسكرية وسياسية  وقضائية ‏والتي أكدت أنها ستعمد الى متابعة وملاحقة القضية وفق الاصول القانونية سعيا للقبض على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداءات وانزال العقاب بهم خاصة ان هويتهم معروفة احقاقا للحق والعدالة وصونا لمهنة الطب عامة و للجسم الطبي خاصة.
‎‏
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