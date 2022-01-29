لبنان

نقابة المستشفيات تأسف لتكرار الاعتداءات على الصروح الصحية

Lebanon 24
29-01-2022 | 04:42
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أسفت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان، لتكرار الاعتداءات على المستشفيات وجميع العاملين فيها، "الذين يجاهدون بكل طاقاتهم لمواصلة الخدمات الصحية والطبية، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد"، وشجبت ما تعرض له أخيرا قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد الجامعي التابع لجمعية  المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت "الحاضنة للفقراء".
 
وإذ ناشدت المسؤولين "الإسراع بتأمين الحماية الامنية للمستشفيات والعاملين فيها من هذه الحوادث المتنقلة في المناطق كافة، بعد جعل المستشفى مكسر عصا"، طالبت ب"تنفيذ القانون الرقم 267 تاريخ 5 كانون الثاني 2022، القاضي بتعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات الذي وقعه رئيس الجمهورية. فرض العقوبات اللازمة ومنها السجن للمعتدين على الصروح الاستشفائية والعاملين فيها للإضرار الجسيمة المعنوية والمادية التي يتسببون بها".
 
وأعلنت تضامنها الكامل مع إدارة المستشفى، مثمنة "كل التضحيات التي تقدمها وسط اللامبالاة المحيطة بالقطاع الصحي ككل من قبل المسؤولين"، وأكدت "دعم قراراتها المتخذة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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