بيان مهم للامن العام عن منصة جوازات السفر... هذا ما جاء فيه

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

على اثر إطلاق المديرية العامة للأمن العام منصة تقديم طلب حجز مواعيد لانجاز جوازات السفر للمقيمين والمغتربين، وبعد تداول أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن البيانات الشخصية في خطر، يهم المديرية العامة أن توضّح ما يلي:



أولاً، ان البيانات والداتا المتعلقة بالمواطنين تحتفظ بها المديرية العامة للأمن العام فقط لا غير والخوادم التي تحفظ هذه البيانات موجودة لديها بطريقة آمنة.



ثانياً، تتوجّه المديرية العامة بشكر "مؤسسة هاني صليبا" التي ساعدت في برمجة المنصة مجاناً دون اي امكانية للولوج الى البيانات.



ثالثاً، تُشجّع المديرية كافة المواطنين على استخدام المنصة للتسجيل لتقديم الطلبات والتي تساهم في تسهيل أمورهم.

كما يهمّ المديرية أن تعلن عن تسجيل اكثر من ٢٠ ألف طلب لحجز المواعيد عبر المنصة في غضون ٢٤ ساعة على إطلاقها.