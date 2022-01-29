لبنان

انهيار صخري عند طريق المية ومية الضيعة (صور)

Lebanon 24
29-01-2022 | 05:27
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انهار حائط صخري عند طريق المية ومية الضيعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ولحسن حظ المواطنين لم يتم تسجيل إصابات.
 
 
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29/01/2022 14:20:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المية ومية

انهيار حائط

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