الثلوج وصلت إلى أكثر من متر ونصف... الجرافات تواجه صعوبة بفتح طريق فنيدق القموعة (صور)

بمتابعة من رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع تواصل جرافات وزارة الاشغال وإتحاد البلديات وبلدية فنيدق وبمواكبة من شرطتها فتح طريق فنيدق القموعة على خطين، وتواجه الجرافات صعوبة كبيرة نظراً لإرتفاع سماكة الثلوج التي وصلت الى اكثر من متر ونصف .