لبنان

الراعي التقى قائد قوات الطوارئ الدولية

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:31
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، وتم عرض للاوضاع الراهنة.
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