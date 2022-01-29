الراعي التقى قائد قوات الطوارئ الدولية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو دل كول، وتم عرض للاوضاع الراهنة.