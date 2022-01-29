لبنان

تغريدة من "التفتيش المركزي" بشأن برنامج "دعم".. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:35
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نشرت إدارة التفتيش المركزي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة جاء فيها: "قبل يومين من انتهاء فترة التسجيل في برنامج دعم والمحددة في 31 كانون الثاني، سيتستمر فريق عمل مركز تلقي الشكاوى في التفتيش المركزي في تلقي اتصالاتكم يومي السبت والاحد من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء".
 
بدورها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان، تلقي الاتصالات للمساعدة في التسجيل للافادة من برنامج "دعم" استثنائياً السبت والاحد بسبب قرب انتهاء المهلة للتسجيل، من التاسعة صباحا الى الخامسة من بعد الظهر".
 
وطلبت الوزارة من الراغبين في التسجيل، التواصل معها على الرقم 1747.
 
 
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