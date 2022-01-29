سفير اليابان هنأ المخرج اللبناني مرشاق على فيلمه "بيروت بعد الـ40"

غرّد سفير اليابان تاكيشي أوكوبو على "تويتر" قائلاً: "تهانينا للمخرج السينمائي اللبناني أنطوني مرشاق لنيله جائزة هوليوود الذهبية عن فيلمه التوثيقي بيروت بعد الـ40، الذي يروي قصة حقيقية عن تفجير بيروت المروع. مرشاق يصف تجربته الشخصية مصحوبة بلقطات حية تظهر للمرة الاولى لتجربته. حقا انه عمل عظيم".