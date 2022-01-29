لبنان

العاصفة تضرب محاصيل بعلبك الزراعية.. الخسائر جسيمة

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:54
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ألحقت العاصفة الثلجية أضراراً كبيرة بالمزروعات الشتوية والثروة الحيوانية، إذ أنه في سهل بلدة سرعين، غمرت الثلوج المشاريع الزراعية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة بالخيم البلاستيكية المزروعية بالخضار، وأسفرت عن نفوق حوالى 70 رأساً من المواشي.
 
وناشد الامين العام للعلاقات العامة لاتحاد النقابات الزراعية علي شومان في تصريح، "المنظمات الدولية والأشقاء العرب، بالوقوف إلى جانب المزارعين، لان العاصفة دمرت الممتلكات الزراعية والإنتاجية، وألحقت خسائر بأعداد قطعان المواشي، وحملت المزارع المزيد من الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة".
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