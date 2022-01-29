لبنان

صورة معبرة على واجهة أحد محلات الحلويات في صيدا: يا أيها الصغار عندي بلا أسعار

Lebanon 24
29-01-2022 | 06:56
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ليافطة علقها أحد أصحاب محلات الحلويات على واجهة محله.
 
وقد كتب عليها: "يا أيها الصغار إن جعتم اقتربوا عندي بلا أسعار يا أيها الصغار".
 
وعلم أن المحل يقع في صيدا.
 
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محل حلويات

صيدا

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