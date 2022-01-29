"نصيحة" من وهاب.. ما هي؟

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "هل رُكبت مناقصة محطة الحاويات في مرفأ بيروت على قياس الأخوين سعاده؟ . ألم يدفع لبنان ثمناً كافياً نتيجة تركيب المناقصات على قياس أفراد ؟.ننصح بمناقصة جيدة غير مشغولة على قياس شركة محددة".