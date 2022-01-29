لبنان

بلدية صيدا: تمديد تعبئة البطاقة التمويلية لغاية الاثنين

Lebanon 24
29-01-2022 | 07:56
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، "تمديد العمل في غرفة العمليات لتعبئة إستمارة البطاقة التمويلية اليوم وغداً الأحد والاثنين 31 من الحالي هو آخر يوم".
 
أضاف: "بتوجيهات من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وبالتعاون مع الجمعيات العاملة في المدينة، تم تمديد العمل في غرفة العمليات في البلدية لتعبئة طلبات البطاقة التمويلية لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك ليومي السبت والاحد 29 و30 الحالي".
 
وذكرت البلدية المواطنين أن "يوم الإثنين المقبل هو آخر يوم لتعبئة الطلبات".
 
إشارة إلى أن دوام غرفة العمليات من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا.
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