لبنان

في طرابلس... إطلاق نار على محل لصيانة عواميد الكهرباء

Lebanon 24
29-01-2022 | 08:08
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قام مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق النار على محل لصيانة عواميد الكهرباء في مدينة الميناء الكورنيش البحري مقابل الجسر في طرابلس وذلك فجر اليوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد ادى اطلاق النار الى اصابة سيارتين من دون معرفة الاسباب ليفروا بعدها الى جهه مجهولة فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
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