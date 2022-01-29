لبنان

العاصفة تلقي بثقلها على الممتلكات الزراعية في سهل عكار (صور)

Lebanon 24
29-01-2022 | 08:14
A-
A+
Doc-P-912728-637790662677425334.jpg
Doc-P-912728-637790662677425334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المنخفض الجوي الذي أثرَ على الأجواء اللبنانيّة منذُ أيام أضراره الجسيمة على الممتلكات الزراعيّة بسهل عكّار من مزروعات و بيوت بلاستيكيّة بعدما إقتلعت الرياح النشِطة البيوت وأتلفت المزروعات.

وناشد المزارعون وزارة الزراعة والهيئة العُليا للإغاثة وجميع المعنين بضرورة تعويضهم بالخسائر التي خلّفتها العاصفة.

وقال أحد المزارعين، إن "هذه المشكلة هي أساسيّة بالنسِبة لنا من جهة التطنيش وإهمالنا بعيداً عن الخسائر الماديّة التي تقدر بآلاف الدولارات".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2022-01-29
16:36 | 2022-01-29
16:33 | 2022-01-29
16:30 | 2022-01-29
16:19 | 2022-01-29
16:03 | 2022-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website