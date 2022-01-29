العاصفة تلقي بثقلها على الممتلكات الزراعية في سهل عكار (صور)

كشف المنخفض الجوي الذي أثرَ على الأجواء اللبنانيّة منذُ أيام أضراره الجسيمة على الممتلكات الزراعيّة بسهل عكّار من مزروعات و بيوت بلاستيكيّة بعدما إقتلعت الرياح النشِطة البيوت وأتلفت المزروعات.وناشد المزارعون وزارة الزراعة والهيئة العُليا للإغاثة وجميع المعنين بضرورة تعويضهم بالخسائر التي خلّفتها العاصفة.وقال أحد المزارعين، إن "هذه المشكلة هي أساسيّة بالنسِبة لنا من جهة التطنيش وإهمالنا بعيداً عن الخسائر الماديّة التي تقدر بآلاف الدولارات".