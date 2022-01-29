أمل بقاعًا: لن ندخر جهدا لإنقاذ الوطن

أقامت المنطقة السادسة لحركة امل - إقليم البقاع، إجتماعا لكشافة الرسالة الاسلامية في مكتب المنطقة بالهرمل لمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء. وألقى مسؤول المنطقة محمد نديم ناصر الدين كلمة حيا فيها "أقمارنا الصبية أشبال وزهرات كشافة الإسلامية، أكبادنا وغدنا الذي يمشي على الأرض، النحل الذي يجني حلاوتنا والذي يضرس من حصرم مراراتنا، الشباب الذي يحمل مشعل (أمل) وشعارها وميثاقها وقسمها وعلمها، الشبان - الكشاف الذي لا ينكسر من الألم والخوف والتهديد، الذي يسكن في هوائنا ومائنا وترابنا وبحرنا وبرنا. كشافة الرسالة الإسلامية الذين يزينون نهاراتنا ببراءتهم، والذين يحرسون ليلنا والذين يسعفون جراحنا، والذين يطفئون حرائقنا".وتوجه بالتحية الى عائلة الكشافة: أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" وأسرة الرسالة: لجمعيات الكشافة والمرشدات والرسالة للاسعاف الصحي واللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية ولجمعيتي جيل الشباب وجيل الرواد. لكل هذه الوجوه التي تسطع في عتمة الضوء وهي تشع بأسماء الشهداء. ولكل هذه القلوب التي تدق على أبوابنا ساعة الشدة وحين يجن الليل. ولكل هذه الأيادي التي تحمل قمح الفرح إلى خبزنا وملحنا".وشدد على أن "الرئيس نبيه بري ما زال يضطلع بمسؤولياته الوطنية لجمع اللبنانيين على كلمة سواء، ولن يدخر جهدا لإنقاذ الوطن من عواصف تهب لزرع فتنة هنا، واستجرار مشاريع مشبوهة من هناك، خدمة لمشاريع التطبيع التي سقطت لا محالة، أمام مفاهيم المقاومة التي أطلقها الامام موسى الصدر حتى غدت عنوان عزتنا وقوتنا. كونوا أيها الكشافة حملة رسالة التسامح والمحبة والتعايش والمقاومة والحرية والعدالة التي هي رسالة لبنان".