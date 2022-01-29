سيارتا إسعاف من جمعية "كلنا أهل" للصليب الأحمر في الكورة

تسلم الصليب الأحمر اللبناني من جمعية "كلنا أهل" بشخص رئيسها أديب عبدالمسيح، هبة عبارة عن سيارتي إسعاف لصالح مركز الإسعاف والطوارىء في الكورة، في إطار اتفاق تعاون يضم أيضا تأهيل غرفة عمليات الشمال وتجهيزها بالمفروشات، بحسب معايير الصليب الأحمر.أقيم الاحتفال في قاعة مركز الصليب الأحمر - فرع الكورة في أميون، في حضور قائمقام الكورة كاترين الكفوري، المسؤول عن مكتب أمن الدولة في الكورة العقيد جان فنيانوس، آمر مفرزة حلبا القضائية العقيد نديم عبدالمسيح، رئيس بلدية دده ربيع الأيوبي ممثلا رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم، رئيس بلدية أميون المهندس مالك فارس، رئيس بلدية كفرحزير فوزي المعلوف، رئيس بلدية فيع الدكتور أمين عبدالله، وشارك الأمين العام للصليب الاحمر جورج كتانة والمسؤولة عن قطاع الإسعاف والطوارىء روزي بولس والمسؤول عن قطاع إدارة الكوارث غسان حنا ورئيسة فرع الكورة فريدا أيوب ومدير قطاع الإسعاف والطوارىء الكسي نعمة وإداريون ومتطوعون وأعضاء في الصليب الأحمر.وبعد تسلم السيارتين في باحة المركز، بدأ الاحتفال بكلمة ترحيب لرئيسة فرع الكورة نوهت فيها ب "أهمية دعم الصليب الأحمر اللبناني في هذه الظروف الصعبة"، وشكرت للجمعية "هذه الهبة المميزة". ونوهت بجهود الأعضاء والمتطوعين في الفرع.وألقى عبدالمسيح كلمة عرض فيها الظروف التي أدت الى إنشاء الجمعية وهي خسارة والديه، "إذ أيقنت أن الطريقة المثلى للحفاظ على إرثهما هو دعم المسنين والمحتاجين، من هذاالمنطلق بدأت بتقديم المساعدات للجمعيات الحكومية وغير الحكومية وللافراد الذين في حاجة للمساعدة"، مشددا على "دور الصليب الأحمر في التضحية والعطاء ومواجهة المخاطر من دون مقابل، لذلك نسعى الى تقديم سيارتي إسعاف مجهزتين بكامل المعدات"، مشيرا الى "تسليم الجمعية قريبا مركز عمليات الصليب الاحمر في الكورة بعد ترميمه من الجمعية ليصبح مركزا نموذجيا".وكانت كلمة لكتانة قال فيها: "لمنطقة الكورة معزة خاصة في قلبي، ولمركزها الإسعافي موقع مميز من ضمن مراكز الصليب الأحمر اللبناني، لكونه من المراكز الإسعافية الناشطة في منطقة الشمال. وما يجعلني سعيدا جدا في هذا الوقت إضافة إلى وجودي في الكورة بين عائلتي في الصليب الأحمر اللبناني، هو موضوع المناسبة اليوم، وهو استلام هبة مميزة من شخص تعودت يده على العطاء وقلبه يفيض بنبل المشاعر والحس الإنساني. ومن خلال تعاون بدأ منذ سنة تقريبا مع جمعية "كلنا أهل" بشخص رئيسها السيد أديب عبدالمسيح، نتوج اليوم هذا التعاون بهاتين السيارتين، من خلال اتفاقية وقعها مع الصليب الأحمر اللبناني وتضم أيضا تأهيل غرفة عمليات الشمال وتجهيزها بالمفروشات بحسب المعايير التي طلبها الصليب الأحمر اللبناني، فهو إذ يؤكد من خلال هذه الهبة أن جمعية "كلنا أهل" تساهم بخدمة المحتاج ليس فقط أبناء المنطقة بل أيضا في كل مكان، وكل هذا مع احترام كامل لمبادىء وقواعد ومفاهيم الصليب الأحمر اللبناني والمحافظة على صورة الجمعية ووصولها الآمن لتبقى خدماتها شاملة للجميع من دون تحيز وبحيادية مطلقة مع المحافظة الدائمة على الاستقلالية".وأشار إلى أن "الصليب الأحمر اللبناني يقدم سنويا حوالى مليون خدمة إنسانية متنوعة من خلال مراكزه المنتشره على كامل الأراضي اللبنانية بجهود 12000 متطوع، وأن قطاع الإسعاف والطوارىء قدم سنة 2021 أكثر من 166 ألف مهمة وخدمة إسعافية على مستوى وطني ومن ضمنها أكثر من 37 ألف خدمة على مستوى محافظة الشمال ومن ضمنها ايضا حوالى 4285 خدمة ومهمة من خلال مركز أميون الذي يفتح أبوابه 24 على 24، ومن خلال جهود وتضحيات زهاء 80 مسعفا ومسعفة. والصليب الأحمر اللبناني يساهم من خلال مراكزه المتنوعة في تقديم الخدمات المختلفة وكذلك النهوض الصحي على مستوى وطني والوقوف بجانب المحتاجين عسى أن يبقى على قدر التطلعات، وهذا الشيء لا يتحقق إلا بدعم من الشركاء والخيرين في الوطن والخارج".وشكر للمتبرع أديب عبدالمسيح "هذه المبادرة الطيبة وهذه الهدية المميزة والمعبرة التي تحمل الكثير من معاني الثقة بالصليب الأحمر اللبناني، مما يعزز فينا روح الإنسانية فنلمس من خلال ذلك تقدير الناس وثقتهم بنا".وفي الختام قدم كتانة لعبدالمسيح ميدالية الصليب الأحمر عربون شكر وتقدير.