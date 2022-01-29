وزارة الأشغال جرفت الثلوج والجليد على طرق عيناتا- دير الأحمر- اليمونة

واصلت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل أعمال جرف الثلوج على طرق عيناتا- ديرالأحمر- اليمونة- دار الواسعة، والتي تخطت سماكة الجليد على بعضها 30 سنتيمترا، نتيجة تدني درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى 7 درجات تحت الصفر.