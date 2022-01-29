لبنان

وزارة الأشغال جرفت الثلوج والجليد على طرق عيناتا- دير الأحمر- اليمونة

Lebanon 24
29-01-2022 | 08:40
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واصلت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل أعمال جرف الثلوج على طرق عيناتا- ديرالأحمر- اليمونة- دار الواسعة، والتي تخطت سماكة الجليد على بعضها 30 سنتيمترا، نتيجة تدني درجات الحرارة خلال ساعات الليل إلى 7 درجات تحت الصفر.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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